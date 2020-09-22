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Aktüel GÜNCELLEME - Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki polis şehit oldu
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki polis şehit oldu

Sürücü polisin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:16:10 -
GÜNCELLEME - Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki polis şehit oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki 1 polis memuru şehit oldu, diğeri yaralandı.

Yunus ekiplerinden polis memuru Tuncay Çakar'ın kullandığı motosiklet, Muratpaşa ilçesi Mevlana üst geçidinde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

Sürücü Çakar ile motosikletteki polis memuru Onur Küçük yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Tedavisi süren Çakar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Evli olan şehit polis memuru Küçük'ün, daha önce Şırnak'ta zırhlı birliklerde görev yaptığı ve burada "çukur" eylemleri sırasında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda kahramanca mücadele ettiği öğrenildi.

- Kaza anı güvenlik kamerasında

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli yunus timinin refüjdeki demir bariyerlere çarpması ve sürücünün arkasındaki polis memuru Onur Küçük'ün düşmesi görülüyor.

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