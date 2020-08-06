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Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da ağabeyi tarafından öldürülen 8 yaşındaki çocuğun cenazesi morgdan alındı

Manavgat'ta adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-06 18:17:39 -
GÜNCELLEME - Antalya'da ağabeyi tarafından öldürülen 8 yaşındaki çocuğun cenazesi morgdan alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 yaşındaki çocuğun cenazesi otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Öldürülen Seyit Taha Y'nin Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Olayın acısını yaşayan çocuğun yakınları, cenazeyi toprağa verilmek üzere Yozgat'ın Sorgun ilçesine götürdü.

Gözaltındaki şüpheli Sinan Y'nin, daha önce psikolojik tedavi görmesi için yapılan girişimleri geri çevirdiği öğrenildi.

Bu arada, ağabey Sinan Y, polisteki işlemlerinin ardından Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sinan Y'nin savcılıkta, kardeşini bilerek ve isteyerek öldürdüğünü anlatarak, "Kardeşimi öldürmem için herhangi bir sebep yoktu. Bilerek ve isteyerek öldürdüm. Küçük kardeşimi ve babamı çok sevmiyordum. Babam da küçük kardeşimi çok seviyordu. diye ifade verdiği bildirildi.

Kasaplar Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Sinan Y, polis merkezine giderek 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçakla öldürdüğünü itiraf etmiş ve teslim olmuştu.

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