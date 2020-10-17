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Aktüel GÜNCELLEME - Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı - Şüphelilerin örgütün bozulan moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için toplantı yaptıkları, örgüt üyelerine hücre evleri ayarladıkları öne sürüldü ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-17 09:53:03 -
GÜNCELLEME - Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Antalya merkezli Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, Denizli, Burdur ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 12'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin örgütün hiyerarşik yapılanmasını devam ettirmeye çalıştığı, FETÖ/PDY'nin bozulan moral ve motivasyonu yüksek tutmak için toplantı yapmayı sürdürdükleri öne sürüldü.

Araması bulunan ve cezası kesinleşen örgüt üyelerine hücre evleri ayarladıkları, internetten sohbet uygulamalarına devam ettikleri öne sürülen şüphelilerin, ekonomik açıdan zor durumdaki diğer üyelere yardım yaptığı belirtildi.

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