  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME - Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-03 20:12:39 -
GÜNCELLEME - Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye, Karagöl Tabiat Parkı yakınlarındaki Yıldırımevci Göleti civarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ankara Valiliğinden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Çubuk ilçesine bağlı Yıldırımevciler Mahallesi ormanlık alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale etmek üzere araç ve personel sevkiyatı yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Yangına 3 helikopter, 10 arazöz, 5 itfaiye aracı, 7 tanker, 2 kepçe ve 1'er greyder ve dozer ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bölgeye gelerek yangını söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan elçiyi kabul eden Aliyev'den 'helal olsun' dedirten Türkiye çıkışı
Gündem

Yunan elçiyi kabul eden Aliyev'den 'helal olsun' dedirten Türkiye çıkışı

Yunanistan'ın provokasyonu sonrası gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz'le ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye..
Litresi 10 milyon dolar! Geçimi akrepten sağlıyor
Ekonomi

Litresi 10 milyon dolar! Geçimi akrepten sağlıyor

Akrep zehrinin litre fiyatının uluslararası piyasada 10 milyon doları bulduğunu ifade eden Ali Yılmaz isimli vatandaş, sıvının koronavirüs t..
Erdoğan'dan kritik Ayasofya talimatı! Harekete geçildi
Gündem

Erdoğan'dan kritik Ayasofya talimatı! Harekete geçildi

86 yıllık hasretin ardından 24 Temmuz’da ibadete açılan Ayasofya Camii ile ilgili Hristiyan dünyasının önemli isimlerine gönderilmek üzere ..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı