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GÜNCELLEME - Amasya'da dolu ve sağanak etkili oldu

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Yeniakit Publisher
2020-06-18 21:18:39 -
GÜNCELLEME - Amasya'da dolu ve sağanak etkili oldu

AMASYA (AA) - Amasya'da sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde aniden bastıran sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı. Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi yakınındaki Tokat yolunda ise kısmi göçük meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şiddetli yağmur sırasında Hacılar Meydanı Mahallesi'nde bulunan bir depodaki inşaat malzemeleri, deponun arka tarafında bulunan siteye ait otoparka devrildi.

İnşaat malzemelerinin üstüne düştüğü 3 otomobilde hasar oluştu.

Aracı hasar gören site sakinlerini ziyaret eden depo sahibi, geçmiş olsun dileğinde bulunarak, zararlarını karşılayacağını söyledi.

Otomobili hasar görenlerden Erdem Arslan, yağmur ve dolu felaketi yaşandığını belirterek, "Yağmurun güçlü yağmaya başladığı sırada apartmanları su basmaması için duvarın altında bulunan tahliye ızgarasını kaldırıyordum. O anda arkadan birisi beni inşaat malzemelerinin yıkıldığı konusunda uyardı, çekildim oradan. Altında ben de kalabilirdim. Ucuz atlattık." dedi.


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