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Aktüel GÜNCELLEME - Almanya'nın Solingen kentinde bir anne 5 çocuğunun ölümünden sorumlu tutuluyor
Aktüel

GÜNCELLEME - Almanya'nın Solingen kentinde bir anne 5 çocuğunun ölümünden sorumlu tutuluyor

DETAYLAR VE POLİS SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMLARI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-03 18:17:33 -
GÜNCELLEME - Almanya'nın Solingen kentinde bir anne 5 çocuğunun ölümünden sorumlu tutuluyor

BERLİN (AA) - Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde bir annenin 5 çocuğunu öldürmekten sorumlu tutulduğu bildirildi.

Wuppertal Polis Sözcüsü Stefan Weiand, ülke basınına yaptığı açıklamada, bugün 5 çocuk cesedinin Solingen kentindeki bir dairede bulunduğunu söyledi.

"Şimdilik 27 yaşındaki anne çocukların ölümünden sorumlu tutuluyor." diyen Weiand, annenin olayın ardından Düsseldorf Ana Tren Garı'nda kendisini bir trenin önüne attığını belirtti.

Weiand, annenin yaralı olduğunu ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Kadının 11 yaşındaki bir oğlunun olaydan sağ kurtulduğunu ifade eden Weiand, bu çocuğun şimdi aile yakınlarının yanında güvende olduğunu kaydetti.

Weiand, polisin olaya ilişkin soruşturmayı sürdürdüğünü belirterek, "Tam olarak ne zaman ne yaşandığını bilmiyoruz. Sadece trajik bir durum olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Weiland ayrıca, 27 yaşındaki annenin ifadesinin henüz alınamadığını aktardı.

Alman basınında yer alan haberlerde söz konusu dairede ölü bulunan 3’ü kız 5 çocuğun 1 ila 8 yaşlarında olduğu aktarıldı.

Wuppertal polisi daha önce Solingen kentinde 5 çocuk cesedinin bulunduğunu açıklamıştı.

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