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Aktüel GÜNCELLEME - Adıyaman'da köpek kulübesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Aktüel

GÜNCELLEME - Adıyaman'da köpek kulübesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-03 23:37:29 -
GÜNCELLEME - Adıyaman'da köpek kulübesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çemberlitaş köyündeki evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Aramada evdeki köpek kulübesiyle saman balyaları arasına gizlenmiş 6 kilo 874 gram esrar, bir tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.C, C.Ş. ve K.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.C. ve C.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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