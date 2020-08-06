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Aktüel

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILAN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-06 21:38:37 -
GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'da motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Motosikletli Eren Çolak (21), Merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 24 Kasım İlkokulu önünde yanına yaklaşan otomobildeki 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Çolak, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi geniş güvenlik önlemi alırken, zanlıları bulmak için çalışma başlatıldı.

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