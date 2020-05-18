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GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

Kozan ilçesinde gece saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı - Yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:19:22 -
GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nin Çayüstü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 iş makinesi, 5 su tankı ve çok sayıda personel ile Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri bölgeye sevk edildi.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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