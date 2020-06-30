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GÜNCELLEME - Adana'da fuhuş operasyonu: 33 gözaltı

GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:17:22 -
GÜNCELLEME - Adana'da fuhuş operasyonu: 33 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptırdığı ve fuhşa yer temin ettiği ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 36 zanlının adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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