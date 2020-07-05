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Aktüel

GÜNCELLEME - ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

ÖLÜ SAYISI EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-05 16:11:41 -
GÜNCELLEME - ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

GREENVILLE (AA) - ABD'nin Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Greenville emniyet biriminden yapılan açıklamada, gece kulübü Lavish Lounge'da sabaha karşı düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.






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