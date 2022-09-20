Güncel balık fiyatları | Palamut tanesi kaça? İstanbul balık fiyatları hamsi kilosu
1 Eylül 2022'de balık sezonu açıldı. Sezonun açılmasıyla birlikte tezgahlar balıklarla dolup taşmaya başladı. Peki, palamut kaça satılıyor?
Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlarda bolluk yaşanıyor. Özellikle palamut bolluğu esnafın yüzünü güldürüyor. Peki, palamut kaça satılıyor. Güncel balık fiyatları:
Güncel balık fiyatları | Palamut tanesi kaça? İstanbul balık fiyatları hamsi kilosu
Balık fiyatları illere göre farklılık gösterebiliyor. İstanbul'da palamut balığının tanesi 25 ila 50 lira arasında değişiyor. Geçen haftaya oranla hamsi azalınca bu kez hamsi fiyatları yükselişe geçti. Bir önceki hafta hamsinin kilosu 25 ila 35 lira arasında satılırken bu hafta hamsinin kilosu 50 TL'den satılmaya başladı.