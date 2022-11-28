Güncel altın fiyatları! Gram altın çeyrek altın ne kadar 28 Kasım Pazartesi
Haftanın ilk günüyle birlikte pek çok kişi güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, gram altın kaç liradan alınıyor kaç liradan satılıyor? İşte, güncel altın fiyatları:
Haftanın ilk işlem günüyle birlikte vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?
Güncel altın fiyatları! Gram altın çeyrek altın ne kadar 28 Kasım Pazartesi
Gram altın
Alış: 1.047,65 TL
Satış: 1.047,89 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.690,00 TL
Satış: 1.730,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.402,00 TL
Satış: 3.461,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.804,00 TL
Satış: 6.899,00 TL
Reşat altını
Alış: 6.836,47 TL
Satış: 6.931,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 958,17 TL
Satış: 966,01 TL
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