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Ekonomi Güncel altın fiyatları! Gram altın çeyrek altın ne kadar 28 Kasım Pazartesi
Ekonomi

Güncel altın fiyatları! Gram altın çeyrek altın ne kadar 28 Kasım Pazartesi

Haftanın ilk günüyle birlikte pek çok kişi güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, gram altın kaç liradan alınıyor kaç liradan satılıyor? İşte, güncel altın fiyatları:

Yeniakit Publisher
2022-11-28 09:08:00 -
Güncel altın fiyatları! Gram altın çeyrek altın ne kadar 28 Kasım Pazartesi

Haftanın ilk işlem günüyle birlikte vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?

Güncel altın fiyatları! Gram altın çeyrek altın ne kadar 28 Kasım Pazartesi

Gram altın

Alış: 1.047,65 TL

Satış: 1.047,89 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.690,00 TL

Satış: 1.730,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.402,00 TL

Satış: 3.461,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.804,00 TL

Satış: 6.899,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.836,47 TL

Satış: 6.931,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 958,17 TL

Satış: 966,01 TL

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