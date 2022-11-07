Güncel akaryakıt fiyatları 7 Kasım 2022 Pazartesi: Motorin benzin fiyatı? Benzin fiyatı düşecek mi? LPG ne zaman indirim gelecek?

Fed faiz kararları sonrası pek çok senaryo dillendirilirken gelecek ay yapılacak toplantıda 50 baz puan artışı yapılacağı söylentisi piyasaların rahatlamasını sağladı. Geçtiğimiz haftalarda 100 dolara kadar çıkacağı ifade edilen petrol haftanın ilk işlem gününe zayıflayarak başladı. Gün ortasında 97 dolara kadar geriledi. Dün en düşük $94,19, en yüksek $98,80 seviyelerinde işlem gördü. Ekim ayının 19’unda 88 dolara kadar gerilemişti.

ÇİN’DEN GELEN VERİLER PETROL FİYATLARINA ETKİ ETTİ

Çin’den gelen zayıf ekonomik veriler ve dünya genelinde petrole yönelik olarak başlayan zayıf talep petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı. tgrthaber'de yer alan habere göre; Geçtiğimiz hafta Çin’in pandemi önlemlerini gevşetebileceğine yönelik haberler fiyatlanmada etkili oldu. Ancak bir süre sonra bu haberlerin resmi bir kaynaktan gelmediği belli oldu. Yaşanan gelişmeler sonrası petrol düşmeye başladı. Çin ham petrol ihracatı toparlanmaya devam ederse fiyatlar yeniden 100 dolar seviyesine çıkabilir.

ANALİSTLER DÜŞÜK TALEBE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan analistler hâlihazırda yüksek fiyatlardan kaynaklanan petrol talebindeki zayıflık işaretlerine dikkat çekti. Ayrıca, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol talebinin 2019 seviyelerine düştüğünü ifade ettiler.

AKARYAKITA ÜST ÜSTE ZAM GELMİŞTİ

Ekim ayında motorin fiyatları için yapılan üst üste zamların ardından Kasım ayının ilk haftasında benzin fiyatı da arttı. Geçen aylarda iki kez zamlanan benzin litre fiyatı 20,66 TL’ye yükselmişti. 71 kuruş daha artan fiyatlar Cuma gününde bir kez daha farklılaşarak, benzin litre fiyatı 1 lira 31 kuruş zamlandı. Otogaza da 49 kuruşluk artış yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG (OTOGAZ) LİTRE FİYATLARI

Son gelen zamlarla en son 26 Temmuz’da 22,60 TL’nin üzerine yükselen benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 68 kuruşa, Ankara'da 22 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 84 kuruşa çıktı.

Motorin fiyatları İstanbul’da 26,37 lira, Ankara’da 26,50 lira ve İzmir’de 26,52 lira seviyesinde bulunuyor.

LPG'nin litresi ise İstanbul'da 10 lira 80, Ankara'da 10 lira 79 ve İzmir'de de 10 lira 54 kuruştan satılıyor.

PETROL ÇİN'DEKİ GELİŞMELERLE İKİ AYIN ZİRVESİNDEN GERİLEDİ

Cuma günü 98 doların üzerine çıkarak 2 ayın zirvesine yerleşen petrol fiyatları majör ithalatçı Çin'in “COVID-19’a karşı sıfır tolerans” politikasını sürdürme taahhüdünü yinelemesinin ardından talep endişelerinin artması ile düşüşe geçti. Ham petrol bu sabah 91,40 dolardan değerlenirken, brent petrol ise 97,57 dolar seviyelerinde bulunuyor.

DOLARDA GERİ ÇEKİLME

Dolar endeksinin güçlenmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına tepkisiz kalan dolar/TL kuru bir süredir 18,60 seviyelerinde hareket ediyordu. Ancak Cuma günü gerileyen dolar/TL kuru bu sabah yükselse de 18,60 seviyesinin altında 18,59’dan güne başladı.