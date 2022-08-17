Güncel akaryakıt fiyatları 17 Ağustos 2022 | Brent petrol fiyatı ne kadar?

Brent petrol piyasasında yaşanan dalgalı seyir, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Hal böyle olunca güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları indirim ve zam haberleriyle yakından takip ediliyor. Son olarak motorin fiyatlarında artış yapılacağı kaydedilmiş ve yapılması beklenen zam iptal edilmişti. Zam ve indirim haberlerini takip eden araç sahipleri ise motorine zam gelip gelmediğini sorguluyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, motorine zam geldi mi, ne kadar oldu? Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi? İşte 17 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile motorin mazot, LPG ve benzin fiyatlarında son durum…

17 AĞUSTOS 2022 BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 17 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;

MOTORİN ZAMMI GERİ ÇEKİLDİ

Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 1,26 TL'lik fiyat artışı yapılmıştı. Yapılan son açıklamayla uluslararası petrol fiyatlarının değişmesiyle motorine yapılan zam geri çekildi. Motorin grubunda bu gece yarısı itibariyle beklenen 79 kuruşluk bir zam, petrol fiyatlarında düşüş nedeniyle uygulanmadı.

GÜNCEL BENZİN FİYATI

Benzin fiyatlarına 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 1 lira 10 kuruş zam yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 17 AĞUSTOS 2022

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21.25 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.27 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.13 TL/LT

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.15 TL/LT

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21.14 TL/LT