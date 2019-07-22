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Günay, zehirli kömür iddialarını değerlendirdi

Zonguldak’ta son günlerde kamuoyunda zehirli kömür kullanıldığı iddialarını değerlendiren Arı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay, "Kömür ithal ettiğiniz ülkeden gelir geminin üzerindeyken numuneler alınır.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:12
Günay, zehirli kömür iddialarını değerlendirdi

Zonguldak’ta son günlerde kamuoyunda zehirli kömür kullanıldığı iddialarını değerlendiren Arı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay, "Kömür ithal ettiğiniz ülkeden gelir geminin üzerindeyken numuneler alınır. İl ve Çevre Bakanlığına gider. Oradaki değerler tutuyorsa boşaltılmasına izin verir. Eğer bu analiz değerleri tutmuyorsa boşaltılmasına izin vermezler. Onun için orada bilmeyerek bir şey söylenmiş" diye konuştu.


Çatalağzı beldesinde bulunan Eren Enerji firmasının zehirli kömür kullandığına yönelik kamuoyunda çıkan iddialar üzerine Arı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay değerlendirmelerde bulundu. Günay, ithal edilen kömürün analizlerden geçtiğine dikkat çekti.


Günay, "Biz ithalci olduğumuz için konuyu iyi biliyoruz. Kömür ithal ettiğiniz ülkeden gelir geminin üzerindeyken numuneler alınır. Çevre Bakanlığı’na gider. Oradaki değerler tutuyorsa boşaltılmasına izin verir. Eğer bu analiz değerleri tutmuyorsa boşaltılmasına izin vermezler. Onun için orada bilmeyerek bir şey söylenmiş. Ben Eren Enerjiyi savunmak için söylemiyorum ama ithalatın nasıl olduğunu biliyorum onun için öyle bir sıkıntı yok" dedi.



"Kükürt oranı yüksek kömür ülkeye sokulmaz"


1989 yılından bu yana rödovanslı sahada kömür işletmeciliği ve kömür ithalatçılığı yapan bir firma olduklarını ifade eden Günay, "Biz rödovanslı saha olarak 1989 yılından beri yer altı kömür işletmeciliği ve ithalat yapan firmayız. Yere basında böyle bir yazı çıktı ama bu kömürün zehirli olması demek kükürdü fazla olan kömür demek. Eren Enerji getirdiği kömürün kükürt oranı 1.1’in üzerindeyse bunun ülkeye sokulması yasaktır. Ben sokulduğuna inanmıyorum. Kolombiya’dan Dünya’nın bir çok yerine kömür gider. Aynı kömür Ereğli Demir Çelik Fabrikasına gelir, Karabük Demir Çelik Fabrikasına gelir zehir falan yoktur" şeklinde sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:12
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