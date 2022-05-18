Günay 'meczup' diyerek saldırınca ortam gerildi

SADAT'ı hedef alan zihniyet iyice raydan çıktı. Habertürk TV ekranlarında yaşanan tartışmada SADAT'ı hedef alan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, SADAT'ın kurucusu emekli general Adnan Tanrıverdi'ye "meczup" deyince Eski milletvekili ve yazar Resul Tosun, "Emekli bir generala bu yakıştırmayı yapmanız son derece üzücü" diyerek tepki gösterdi.

Günay, uluslararası bir konferasta alınan İslam Birliği projesine karşı çıkarak Türkiye'nin başkentinin değiştirilmek istendiğini ima etti.

Söz alan Tosun, Bu projenin uluslararası bir konferansta ortaya çıktığını merkezinin İstanbul olmasının istendiğini belirterek Türkiye'nin dili ve başkenti ile bunun bir alakası olmadığını ve bu oluşumun Avrupa Birliği benzeri bir önerdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun SADAT baskınına da değinen Tosun, Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığının yanlış olduğunu belirterek, yargı önünde mahkum olacağını söyledi.