Gün sayan tatilcilere uyarı! Bayramda yollar kan gölüne dönmesin!

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

5 günlük tatilde kalabalık aileler, otobüs fiyatlarının yüksek olması nedeniyle kendi otomobillerini ya da kiralık araç seçeneğini tercih ederken polis ve jandarma da yollarda gerekli güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Yollar kurulan radar kontrol noktaları, otomatik ve gezici radar ekipleri ile aşırı hızın önüne geçilmesi planlanırken uzmanlar yola çıkacak sürücüleri, araçların başta lastikler olmak üzere tüm kontrollerini yaptırmasını, kesinlikle aşırı hazdın kaçınılmasını, uykusuz, yorgun direksiyon başına geçilmemesi uyarılarında bulunuyor.