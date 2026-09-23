Gün içinde inişli çıkışlı grafik izledi: Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 748 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 726 bin lira, en yüksek 6 milyon 790 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 6 milyon 748 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 780 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 320 milyon 84 bin 584,55 lira, işlem miktarı ise 491,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 419 milyon 723 bin 302,75 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Aizona Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 6.780.000,004.312,00

En Düşük 6.726.000,004.304,50

En Yüksek 6.790.999,004.330,00

Kapanış 6.748.000,004.304,50

Ağırlıklı Ortalama 6.749.777,944.324,07

Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.320.084.584,55

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 491,53

Toplam İşlem Adedi 49