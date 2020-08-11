Gün Dilipak’a sahip çıkma günü

Sayın Abdurahman Dilipak ne yapmış; “ İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Ali imran 104) ayetini size hatırlatmış ya da “Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir.” (Riyazus Salihin, 186 Nolu Hadis) Peygamberimizin hadisini sizlere hatırlatmış.

Bundan gurur duymanız lazım iken siz birleşmiş milletler gibi toplanmışsınız onu mahkemeye vermek istiyorsunuz. Verin sizden önce de 28 Şubat’ta 312 general mahkemeye vermiş elinde olan bir evini almaya kalkmıştı. Bizde bir akit okuru olarak o zaman akit gazetesinin genel merkezini arayarak yardım kampanyası başlatmasını istemiştik. Ama akit gazetesi yetkilileri buna gerek olmadığını kendilerinin bunun üstesinden geleceğini beyan etmişlerdi.

Şimdi siz ey Ak Partili kadınlar hepiniz beraber Dilipak’ı mahkemeye verin 28 Şubat’ın yapamadığını siz yapın, yüzüğüne kadar neyi varsa alın ve bu yaştaki yazarımızı cezaevine atın ondan sonra evinize dönün elinize kına yakın.