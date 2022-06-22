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Gündem Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü!
Gündem

Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü!

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde dağlık araziye mantar toplamaya çıkan vatandaşlar Rus İHA'sı buldu. Ne zaman düştüğü belirsizliğini koruyan İHA, güvenlik güçleri tarafından alınarak incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. İHA'nın silahsız olduğu ve keşif amaçlı kullanıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 16:58:00 -
Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü!

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde dağlık araziye Orlan-10 modeli olduğu değerlendirilen Rus İHA'sı düştü. Ne zaman düştüğü belirlenemeyen İHA’yı mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu.

Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesine bağlı Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki dağlık araziye mantar toplamaya giden vatandaşlar, yerde hasarlı İnsansız Hava Aracı (İHA) gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kanat açıklığı yaklaşık 3 metre olan İHA’nın Rus yapımı silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi.

Bin 400 kilometre menzilli İHA’nın savaş nedeniyle Ukrayna bölgesinden veya Suriye bölgesinden sinyal koptuktan sonra kendi kendine bu bölgeye kadar gelip düştüğü değerlendiriliyor.

Güvenlik güçleri tarafından olay yerinden alınan İHA, incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi.

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Yorumlar

Aslanov

Yav arkadaş. Bu araç elini kolunu sallayarak nasıl okadar yol katetti?
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