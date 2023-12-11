  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gümüşhanespor'dan Filistin'e destek için özel forma!
Spor

Gümüşhanespor'dan Filistin'e destek için özel forma!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 11:52:00 -
Gümüşhanespor'dan Filistin'e destek için özel forma!

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Gümüşhanespor, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için sahasında konuk ettiği TM Kırıkkalespor maçına, Filistin bayrağı işlenen özel tasarımlı formayla çıktı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Gümüşhanespor, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için sahasında konuk ettiği TM Kırıkkalespor maçına, Filistin bayrağı işlenen özel tasarımlı formayla çıktı.
Karadeniz ekibi Gümüşhanespor, sahasında grubunun 14'üncü haftasında TM Kırıkkalespor'u konuk etti. Kırmızı beyazlı ekip, TM Kırıkkalespor müsabakasına Gazze halkına destek olmak ve savaşa dur demek için Filistin bayrağı ile Filistin puşili özel tasarımlı bir formayla çıktı.

"SPOR BARIŞI, KARDEŞLİĞİ TEMSİL EDİYOR"

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane'nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 70 gündür Filistin'in Gazze şehrinde insanlık dramı yaşanıyor. Bu haksızlığa, bu zulme dur demek için biz de Gümüşhanespor için özel forma yaptırdık. Filistin bayrağını ve sembolleri içeren özel bir formamızla sahaya çıktık. Filistin motifli formamızla 90 dakika boyunca göstereceğimiz mücadele ile sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu zulme bir son verilmesi gerekiyor. Spor barışı, kardeşliği temsil ediyor. Biz de bu inanışla formamıza Filistin motifleri işledik" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ"

Gümüşhanespor Kaptanı Taner Koç da, "Gümüşhanespor olarak Filistin'deki zulme dur demek için, Filistin'i destekleyen formalarla sahaya çıkacağız. İsrail'in yaptığı katliamları kınıyoruz. Filistin halkının yanındayız" diye konuştu.

Gümüşhanespor Futbolcusu Hüseyin Yıldız ise, "Bugün gururluyuz, çünkü farklı bir forma ile sahaya çıkacağız. Formamızda Filistin bayrağıyla sahaya çıkmak bizim için çok farklı bir duygu. Bugün mücadelemizi onlara armağan etmek istiyoruz. Formayı ilk gördüğümüzde çok etkilendik, duygulandık. Filistin'in yanındayız" dedi.

Araştırmacılar dünyanın dibinde tespit etti! İndirdikleri makine "düt düt düt" diyerek ötmeye başladı! Odaya giren çaycı ekrana bakınca tepsiyi düşürdü
Araştırmacılar dünyanın dibinde tespit etti! İndirdikleri makine "düt düt düt" diyerek ötmeye başladı! Odaya giren çaycı ekrana bakınca tepsiyi düşürdü

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Araştırmacılar dünyanın dibinde tespit etti! İndirdikleri makine "düt düt düt" diyerek ötmeye başladı! Odaya giren çaycı ekrana bakınca tepsiyi düşürdü

Ali Palabıyık'tan şok itiraf! 'Kariyerimi bitiren maç...'
Ali Palabıyık'tan şok itiraf! 'Kariyerimi bitiren maç...'

Spor

Ali Palabıyık'tan şok itiraf! 'Kariyerimi bitiren maç...'

Galatasaray'ı Avrupa'da hakemler doğruyor! İşte Kopenhag maçının hakemi
Galatasaray'ı Avrupa'da hakemler doğruyor! İşte Kopenhag maçının hakemi

Spor

Galatasaray'ı Avrupa'da hakemler doğruyor! İşte Kopenhag maçının hakemi

İspanya'da acı olay: Granada-Athletic Bilbao maçı yarıda kaldı!
İspanya'da acı olay: Granada-Athletic Bilbao maçı yarıda kaldı!

Spor

İspanya'da acı olay: Granada-Athletic Bilbao maçı yarıda kaldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23