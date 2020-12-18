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Spor Gümüşhanespor'da teknik direktör Bülent Demirkanlı istifa etti
Spor

Gümüşhanespor'da teknik direktör Bülent Demirkanlı istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:23:33 -
Gümüşhanespor'da teknik direktör Bülent Demirkanlı istifa etti

GÜMÜŞHANE (AA) - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da teknik direktör Bülent Demirkanlı görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Demirkanlı'nın görevinden ayrılmak istediğini belirterek yönetim kuruluna istifasını sunduğu açıklandı.

Gümüşhanespor Yönetim Kurulu'nun teknik direktörün istifasını kabul ettiği kaydedilen açıklamada, "Bülent Demirkanlı ve ekibine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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