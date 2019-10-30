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Spor

Gümüşhanespor Samsunspor kupa maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur karşılaşmasında Gümüşhanespor , sahasında Samsunspor'u konuk etti. Peki, Gümüşhanespor Samsunspor kupa maçı kaç kaç bitti? İşte Gümüşhanespor Samsunspor maç sonucu...

2019-10-30 18:10:00 -
Gümüşhanespor Samsunspor kupa maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur karşılaşmasında Gümüşhanespor , sahasında Samsunspor'u konuk etti. Peki, Gümüşhanespor Samsunspor kupa maçı kaç kaç bitti? İşte Gümüşhanespor Samsunspor maç sonucu...

Gümüşhanespor Samsunspor kupa maçı kaç kaç bitti?

Maçtan dakikalar

4’üncü dakikada Bahattin’in pasıyla buluşan Ahmethan’ın ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

7’nci dakikada Gümüşhanespor  defansının arkasına atılan topta Ahmethan kalecinin üzerinden Onur’a yaptığı ortada Onur’un vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

9’uncu dakikada Samet Asatekin’in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Bahattin’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

49’uncu dakikada ani gelişen Gümüşhanespor atağında Tuğay’ın ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutu Furkan topu kornere çeldi.

51’inci dakikada Oğuz’un ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ahmethan’ın aşırtma şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

55’inci dakikada Bahattin’in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ogün’de kaldı.

57’nci dakikada Muharrem’in kullandığı serbest vuruşta topun gelişine vuran Fırat’ın şutunda kaleci Furkan topun sahibi oldu.

66’ncı dakikada kaleci Furkan Köse’nin uzun degajında topla buluşan Onur Eriş’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

80’inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında topla buluşan Ahmethan’ın ceza sahasına girer girmez çektiği şutu kaleci Ogün son anda kornere çıkarttı.

89’uncu dakikada ani gelişen Gümüşhanespor atağında Raif’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Furkan son anda kornere çıkarttı.

90’ıncı dakikada Samet Asatekin’in pasıyla buluşan Ahmethan’ın şutunda kaleci Ogün topa iki hamlede sahip oldu.

90+2’nci dakikada Atabey’in pasıyla buluşan Ahmethan’ın şutunda top ağlarla buluştu. 0-3

STAT: Gümüşhane Yenişehir

HAKEMLER: Semih Kurt, Gürcan Dönmez, Ramazan Ufuk Avdaş

GÜMÜŞHANESPOR: Ogün, Fırat (Dk. 72 Burak), Recep (Dk. 59 Mert), Hasan, Denizhan (Dk. 73 Batuhan), Raif, Burak Sarı, Tuğay, Muharrem, Furkan Mızrak, İlke

YILPORT SAMSUNSPOR: Furkan Köse, Samet Asatekin, Ercan (Dk. 88 Erkam Reşmen), Nuri, Gökhan Meral, Ferhat, Bünyamin (Dk. 45 Oğuz Gürbulak), Okan Dernek, Bahattin (Dk. 82 Atabey), Onur, Ahmethan

GOLLER: Dk. 51, Dk. 90+2 Ahmethan, Dk. 66 Onur Eriş (Yılport Samsunspor)


SARI KARTLAR: Fırat (Gümüşhanespor)

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