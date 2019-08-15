Gümüşhane’nin turizm mekanları bayram tatilinde doldu taştı

Gümüşhane’de beş günlük Kurban Bayramı tatilinde gurbetçilerinde şehre akın etmesiyle turizm alanları ve ören yerleri doldu taştı.

Aynı günde 4 mevsimin yaşanabildiği, serin ve temiz havası, tarihi ve doğal güzellikleri ve eşsiz coğrafyası ile son dönemde turizmde emin adımlarla ilerleyen ve bu konuda yatırımların yapıldığı Gümüşhane’de 5 günlük Kurban Bayram Tatilinde 45 bin kişi kayıt altına alınan turizm merkezlerine akın etti.

Alınan bilgilere göre Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki tabiat parkları ile Karaca Mağarası ve Torul Kalesi Cam Seyir terasını 5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 45 bin kişi ziyaret etti.

Kurban Bayramı tatilinde DKMP bünyesinde işletilen Şiran ilçesi Seydibaba köyü sınırlarındaki Tomara Şelalesi Tabiat Parkını 15 bin, Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkını 8 bin, Kürtün ilçesi Yeşilköy köyü sınırlarındaki Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkını 3 bin, İl Özel İdaresi şirketi marifetiyle işletilen Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisindeki Karaca Mağarasını 8 bin, Torul Belediyesi tarafından işletilen Torul Kalesi Cam Seyir terasını ise 11 bin kişi ziyaret etti.

Kısa olmasına rağmen Kurban Bayramı tatili nedeniyle gurbetçilerin akın ettiği Gümüşhane’de geçtiğimiz Ramazan Bayramındaki 9 günlük tatilde ise aynı güzergahları 58 bin kişi ziyaret etmişti.