Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde yaşanan ve yöredeki düğünlerde gelenek haline gelen “civciv çıkarma” oyununa ait yayınlanan görüntülere Kelkit Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile yayın yasağı getirildi. Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde yaşanan ve yöredeki düğünlerde gelenek haline gelen “civciv çıkarma” oyununa ait yayınlanan görüntülere Kelkit Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile yayın yasağı getirildi.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde yaşanan ve yöredeki düğünlerde gelenek haline gelen “civciv çıkarma” oyununa ait yayınlanan görüntülere Kelkit Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile yayın yasağı getirildi.

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