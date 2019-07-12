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Gümüşhane’deki ishal salgınında hastaneye müracaat edenlerin sayısı 172’ye yükseldi

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dibekli köyünde 6 Temmuz’dan itibaren vatandaşların rahatsızlanmasına sebep olan içme suyu sorununda rahatsızlanan sayısı 172’ye yükselirken köyde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 18:08
Gümüşhane’deki ishal salgınında hastaneye müracaat edenlerin sayısı 172’ye yükseldi

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dibekli köyünde 6 Temmuz’dan itibaren vatandaşların rahatsızlanmasına sebep olan içme suyu sorununda rahatsızlanan sayısı 172’ye yükselirken köyde çalışmalar aralıksız devam ediyor.


İl Sağlık Müdürlüğünün klorlama ve kişisel hijyenle ilgili eğitim çalışmaları devam ederken İl Özel İdaresi ekipleri de köye yeni sondaj kuyusu açılması için çalışmalara başladı.


Vali Kamuran Taşbilek beraberinde Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, İl Genel Meclisi üyeleri ve AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse ile birlikte Dibekli köyüne giderek incelemelerde bulundu.


Vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Vali Taşbilek, ilgili kurum müdürlerinden de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Taşbilek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletmek ve çalışmaları yerinde incelemek için köye geldiklerini söyledi.


Devletin imkanlarıyla olayın olduğu gün tedbirlerin alınarak müdahalelerin yapıldığını dile getiren Vali Taşbilek, “Eksik kalan hususlar, ilave sondaj kuyusu ve diğer detaylar devletimizin imkanlarıyla yapılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İnşallah köyümüzün bütün sıkıntılarını gidereceğiz. Sayın vekillerimizle yapılacakları değerlendirmek amacıyla beraberiz” dedi.



“Bütün kurumlarımız üzerine düşeni yerine getiriyor”


Son durum itibariyle 172 kişinin Gümüşhane Devlet Hastanesine müracaat ettiğini ifade eden Vali Taşbilek, “Vakaların tamamına yakını ayakta tedavi gördü. Köyümüzde bu vesile ile el hijyenine yönelik çalışmalar da yapılıyor. Vatandaşlarımız sağlık müdürlüğümüzce bilgilendiriliyor, İl Özel İdaremiz alt yapı çalışmalarını yürütüyor. Bütün kurumlarımız üzerine düşeni yerine getiriyor” şeklinde konuştu.


Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dibekli köyünde 6 Temmuz’dan itibaren şebeke suyundan içen vatandaşlar başlıca ishal, halsizlik, sancı, bulantı, kusma, baş ağrısı, terleme şikayetleriyle Gümüşhane Devlet Hastanesine müracaat etmiş, iki kaynaktan beslenen şebeke suyunun sondaj kuyusu ve drenajından alınan numunelerde ekoli ve koliform bakteriye rastlanmış, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından klorlama ve temizlik çalışması yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 18:08
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