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Gümüşhane'de yayla evinde mahsur kalan dağ keçisi özgürlüğüne kavuşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:54:38 -
Gümüşhane'de yayla evinde mahsur kalan dağ keçisi özgürlüğüne kavuşturuldu

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de girdiği yayla evinde mahsur kalan yaban keçisi, vatandaşlarca özgürlüğüne kavuşturuldu.

Kelkit ilçe merkezine yakın bir yaylada gezintiye çıkan Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Görevlisi Savaş Özatman ve arkadaşı Mehmet Türker, duydukları ses üzerine bir eve yöneldi.

Özatman ve Türker, pencereden içeri baktıklarında bir dağ keçisinin evin içinde kapalı kaldığını fark etti. İki arkadaş daha sonra kapıyı açarak dağ keçisinin evden çıkmasını sağladı.

Dağ keçisinin özgürlüğüne kavuşup koşarak uzaklaştığı anlar ise Özatman tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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