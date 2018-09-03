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Gümüşhane'de vurduğu boz ayı yavrusunu yolda sürükledi, 17 bin lira ceza uygulandı

Bir kişi tüfekle vurduğu boz ayı yavrusunu ayağına bağladığı iple çekerek karayolunda sürükledi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:57
Gümüşhane'de vurduğu boz ayı yavrusunu yolda sürükledi, 17 bin lira ceza uygulandı

Olay, Gümüşhane'nin İkisu köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde, boz ayı yavrusunu ayağına bağladığı iple karayolunda sürükleyen bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. 

Haber verilmesi üzerine köye gelen Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru ayının tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Ekipler, yavru ayıyı tüfekle vuran kişiye, '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında, 17 bin 455 lira idari para cezası kesti.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 14:57
  1. Gümüşhane
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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