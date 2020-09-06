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Aktüel Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 13:40:03 -
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir iş yerinde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı aldı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda şüpheli M.S. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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