Gümüşhane'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.29 Ağustos 2019 Perşembe 12:41
Kürtün ilçesinin Gürgenli köyü yakınlarında, Kazıkbeli Yaylası'ndan ilçe merkezine giden Osman Çakmak'ın (63) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Çakmak ile Menşure Çakmak (60), Güngör (56) ve Ali Ayaz (55) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kürtün ve Gümüşhane devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan Güngör Ayaz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
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