Gümüşhane'de otomobil kamyonete çarptı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.02 Eylül 2018 Pazar 12:07
Şiran'dan Trabzon'a giden İsmail Yeniçeri yönetimindeki 29 DB 531 plakalı otomobil, Gümüşhane çevre yolu T3 tüneli girişinde, aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Demirsoy'un kullandığı 29 AL 467 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü, İlhami Özdemir ile Tolga Altıparmak, Gümüşhane Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarıldı.
112 Acil Servis ekipleri, Özdemir ve Altıparmak'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü Yeniçeri, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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