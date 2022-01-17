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Eğitim Gümüşhane’de okullar okullar tatil mi? Torul ve Kürtün’de 17 Ocak 2022 okullar tatil mi?
Eğitim

Gümüşhane’de okullar okullar tatil mi? Torul ve Kürtün’de 17 Ocak 2022 okullar tatil mi?

17 Ocak 2022 Pazartesi Gümüşhane’de okullar tatil mi? Gümüşhane Kürtün’de okullar tatil mi? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Torul’da kar tatili olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Gümüşhane’de havanın -9°C olması bekleniyor. Kar yağışının etki gösterdiği birçok ilde okulların tatil olmasının ardından gözler Gümüşhane Valiliğine çevrildi. Peki Torul ve Kürtün’de yarın okullar tatil mi? Gümüşhane’nin hangi ilçesinde okullar tatil edildi? Torul’da bugün okul var mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-17 08:52:00 -
Gümüşhane’de okullar okullar tatil mi? Torul ve Kürtün’de 17 Ocak 2022 okullar tatil mi?

Gümüşhane’de özellikle sahile yakın ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından Kürtün ve Torul ilçelerinde okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Birkaç gündür aralıklı olarak gerçekleşen ve zaman zaman etkili olan kar yağışından en fazla nasibini alan Kürtün ve Torul ilçelerinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Kürtün’de okullar tatil mi?

Torul’da bugün okul var mı? Gümüşhane’de özellikle sahile yakın ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından Kürtün ve Torul ilçelerinde okullar bir günlüğüne tatil edildi. ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı belirtildi.

 

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