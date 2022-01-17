Gümüşhane’de okullar okullar tatil mi? Torul ve Kürtün’de 17 Ocak 2022 okullar tatil mi?

Gümüşhane’de özellikle sahile yakın ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından Kürtün ve Torul ilçelerinde okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Birkaç gündür aralıklı olarak gerçekleşen ve zaman zaman etkili olan kar yağışından en fazla nasibini alan Kürtün ve Torul ilçelerinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Kürtün’de okullar tatil mi?

Torul’da bugün okul var mı? Gümüşhane’de özellikle sahile yakın ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından Kürtün ve Torul ilçelerinde okullar bir günlüğüne tatil edildi. ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı belirtildi.