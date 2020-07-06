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Gümüşhane'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı

Gümüşhane Valiliği: -"İlimizde koronavirüs vakaları artmaya başladığından değerli vatandaşlarımızın çok dikkatli olmaları, temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet etmeleri hem kendi sağlıkları hem de yakınları, sevdikleri ve halkımızın sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-07-06 18:57:35 -
Gümüşhane'de Kovid-19 vaka sayısı artmaya başladı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artmaya başladığı belirtilerek vatandaşların tedbirlere uymaya özen göstermeleri istendi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli nedenlerle kentte koronavirüs vaka sayısının artmaya başladığı vurgulandı. Tedbirlere uyulması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde koronavirüs vakaları artmaya başladığından değerli vatandaşlarımızın çok dikkatli olmaları, temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet etmeleri hem kendi sağlıkları hem de yakınları, sevdikleri ve halkımızın sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet edelim."

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