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Aktüel Gümüşhane'de kaza! 1 ölü
Aktüel

Gümüşhane'de kaza! 1 ölü

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 23:01:00 -
Gümüşhane'de kaza! 1 ölü

Gümüşhane'de yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, O.Ş. yönetimindeki 29 AAL 516 plakalı otomobil, Gümüşhane-Trabzon karayolu İkisu köyü mevkisinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Çiftçi'ye (53) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Çiftçi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesine götürüldü.

İki çocuk annesi Çiftçi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü O.Ş. gözaltına alındı.

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