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Aktüel Gümüşhane'de gençler, maske şeklindeki pankartla Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti
Aktüel

Gümüşhane'de gençler, maske şeklindeki pankartla Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:35:37 -
Gümüşhane'de gençler, maske şeklindeki pankartla Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane bir grup genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları maske şeklindeki pankartla sokaklarda yürüdü.

Gümüşhane Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen gençler, Kovid-19'a karşı sosyal bilincin artması amacıyla maske şeklinde pankart hazırladı.

Gençlik Merkezi çalışanlarının da yer aldığı grup, üzerinde "temizlik-maske-mesafe-yani tamam" yazılı maske pankart ve yine çeşitli uyarıların yer aldığı diğer pankartlarla kent pazarı ve caddelerde bir süre dolaştı.

Kovid-19 ile mücadelede kurallara uymanın önemine dikkati çekmeye çalışan gençler, vatandaşlara maske ve dezenfektan da dağıttı.

Gümüşhane Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel, etkinliğin ardından Fatih Parkı'nda gazetecilere, virüse karşı en etkin yöntemin kurallara uymak olduğunu söyledi.

Cebel, Kovid-19 vakalarına dikkat çekmek amacıyla gönüllü gençlerle pankart maske hazırladıklarını anlatarak, "Farkındalık oluşturmak için bu etkinliği yaptık. Gümüşhane'nin çeşitli sokaklarında gezerek tedbirlerin önemine vurgu yapmak istedik." dedi.

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