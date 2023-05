Gümüşhane’de aynı yerde 4. kaza: 1 yaralı

Gümüşhane’de son bir ayda aynı noktada gerçekleşen 4. kazada kontrolden çıkan tır önce kamyona ardından da yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İkisu-Şiran karayolu üzerindeki Dibekli köyü Topçulu mevkiinde gerçekleşen kazada Şiran istikametine ilerleyen Şenol K. yönetimindeki 61 K 4040 plakalı tır yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı yönden gelen Şükrü G. yönetimindeki 55 AT 258 plakalı kamyon da şerit değiştiren tıra çarpmamak için frene basınca kayarak kontrolden çıkıp tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 61 plakalı tır yol kenarında park halindeki başka bir araca çarptı.

Üç aracın karıştığı kazada yalnızca kamyon sürücüsü Şükrü G. yaralanırken, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Topçulu mevkiinde son bir ay içinde her yağmur yağmasının ardından gerçekleşen 4. kazada can kaybı olmaması sevindirirken Dibekli köyü sakinleri bu bölümde dar olan ve oldukça işlek olan yolda yaya trafiğinin de olduğunu belirterek yolun buradaki kesimindeki hatanın biran önce düzeltilmesini istedi.