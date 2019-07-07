0553 313 94 23

Gümüşhane’de 2 aylık pestil mesaisi başladı

Dut mevsiminin gelmesiyle birlikte pestil ve kömenin ana vatanı Gümüşhane’de köylerde ve kırsal kesimde vatandaşların geleneksel yöntemlerle, kara kazanlarda 2 ay sürecek olan pestil mesaisi başladı.

07 Temmuz 2019 Pazar 11:00
Gümüşhane’de 2 aylık pestil mesaisi başladı

Dut mevsiminin gelmesiyle birlikte pestil ve kömenin ana vatanı Gümüşhane’de köylerde ve kırsal kesimde vatandaşların geleneksel yöntemlerle, kara kazanlarda 2 ay sürecek olan pestil mesaisi başladı.


Son yıllarda şehrin ekonomik hasılasının en başında gelen pestil ve köme üretiminin modernleşmesine rağmen köyler ve kırsal alanlarda atadan gelen yöntemlerle geleneksel dut pestili üretimi devam ettiriliyor.


Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan ve 3 gün boyunca devam eden dut pestili yapımı 2 ay boyunca meyve verecek olan dutların toplanmasıyla başlıyor. Toplanan dutlar altında ateşi yakılan kara kazanlarda kaynatıldıktan sonra az miktarda un ve balla karıştırılarak “herle” denilen ürün ortaya çıkacak. Tüm bu işlemler bir gün boyunca sürerken ikinci günde de sabaha kadar yanan ateşin altında iyice kendisini veren dut herlesi bezlerin üzerine serilerek kurutulmaya bırakılacak. Ertesi gün ise 1-2 saat güneşte ısıtılan pestiller bezlerden ayrılarak özenle katlanıp yerine konulacak.


Merkeze bağlı Akçakale mahallesinde 70 yılı aşkın süredir pestil yapan 89 yaşındaki Emine Şişman, zorlu serüvenin dutların sallanmasıyla başladığını söyledi. Toplanan dutların kara kazanlarda gün boyunca pişirildiğini ve süzdürüldüğünü kaydeden Şişman, “Herlenin iyi pişmesi gerek. Herle pişmezse pestil çıkmaz” dedi.



“Eskiden çuvallara doldurur Kadırga yaylasına yollardık”


Herlede sadece dut olması halinde pestilin renginin daha koyu olacağını dile getiren Şişman, “Eskiden çuvallara doldurur götürür satardık. Şimdi imkanlar olmadığı için cevizli ve fındıklıyı çok az miktarda yapabilirdik. Sade pestili yaptıktan sonra götürür satardık. Aldığı ürünleri de Kadırga yaylasına götürür satardı. Bunu yaz boyunca yapardık. Biz hergün yapardık pestili, sattığımız adam her hafta Kadırga’ya bizden aldığı pestilleri götürür satardı” diye konuştu.


İki ay boyunca devam edecek olan dut hasadı boyunca hem ev ekonomisine katkı sağlayacak hem de kış mevsiminde çerez olarak tüketilecek pestili annesi, çocukları ve torunlarıyla birlikte yapan Memnune Şişman ise güneşin doğmasıyla birlikte erken saatlerde başlayan pestil serme maratonunda pestilin kalınlığını sererken ayarladıklarını, kalın olmaması gerektiğini, çok ince olması halinde de pestilin bezden ayrılamayacağını söyledi.


Gümüşhane’de 2004 yılında coğrafi işareti de alınan ve geçmişi Osmanlı’ya kadar dayanan dut pestilinin üretimi fabrikalarda yıllık 5 bin tondan fazla olarak gerçekleşirken, Türkiye ve dünyanın dört bir tarafına gönderilen doğal enerji kaynağı dut pestilinin lezzetinin Gümüşhane’nin kaliteli dut meyvesinden geldiği kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:00
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzmanından ailelere sünnet külotu uyarısı
    1. Uzmanından ailelere sünnet külotu..
    2. Vatandaşları gasp eden sahte polisler..
    3. Midyat’ta bin 490 paket kaçak sigara..
    4. Eskişehir’de selin yaraları sarılmaya..
    5. Yumurta gençleştirme ve akupunktur..
    6. CHP’de liyakat yok partizanlık var
    7. Hayvanlar yanlış ahıra girince ortalık..
    8. Şehirleşme arttı bu mesleğe ilgi de..
    9. Gaziantep Kalyon Stadı Süper Lig’e..
    10. Petrol Ofisi resmen satıldı!
    11. (Özel)Sıcaktan bunalan hayvanlara..
    12. Çorum’da kamyon şarampole devrildi: 1..
    13. Napolyon kirazının hasadı yapılıyor
    14. (Özel haber) Murat Yıldırım: "Zor bir..
    15. Türk bankacılık sektörü, Moody's..
    16. Hurdaları sanata dönüştürüyor
    17. Sudan'dan açıklama: Henüz paralar..
    18. Rizespor Fenerbahçe ile anlaştı
    19. Adil Gevrek: "Bir kaç oyuncuyla..
    20. Fofana: "Gelecek 1-2 takviyeyle daha..
    21. Sezonu Türkiye Kupası’yla kapatan..
    22. Ücretsiz ders kitapları plastik..
    23. Ekmek mücadelesi için sıcaklara göğüs..
    24. Çolakbayrakdar, "Hedefimiz,..
    25. Hayallerindeki hastane bahçesini..
    26. Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç..
    27. Yürekler ağza geldi! Öğrenci yurdunda..
    28. Özel Ümit Hastanesi’nde gebelik..
    29. Altınordu yeni sezonda mücadeleci olacak
    30. Başkan Kılca: “Hepimizin gayreti..
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"