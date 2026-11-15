Gümüşhane kayak merkezine ne kadar yatırım yapılacak? Bakan açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ziyaret programı kapsamında geldiği Gümüşhane'de, kente kazandırılması planlanan kayak merkezinin protokolünü imzaladı ve yatırım bedelini yaklaşık 300 milyon liraya çıkardıklarını açıkladı.

Kayak merkezini şehrin yıllardır önemli bir beklentisi olarak nitelendiren Bakan Bak, Cumhurbaşkanı'nın daha önceki Gümüşhane ziyaretinde talimat verdiğini ve o dönemde ön protokol yapıldığını hatırlattı. Bak, "O zamanki rakamı artırıyoruz, yatırım bedelini yaklaşık 300 milyon liraya çıkartıyoruz. Gerekirse daha ilave yatırımları da kaynağı da tahsis edeceğiz" dedi.

Projede imar planlarının bittiğini, proje ön çalışmalarının bitmek üzere olduğunu ve ihale için hazırlıkların hızlandırıldığını aktaran Bak, takvimi "Muhtemelen hedefimiz 2-3 ay içerisinde bu işlerle ilgili yol haritasını tamamlamış olmak" sözleriyle anlattı.

Yaklaşık bin 700 metrelik telesiyej, ardından T-bar ve günübirlik tesis

Bakan Bak'ın verdiği bilgiye göre projede yaklaşık bin 700 metrelik bir telesiyej yer alıyor; onu T-bar projesi ve kayakçılar için günübirlik tesis izleyecek. Bak, "Şimdi ilave protokollerle ilgili sözleşmeyi arkadaşlarımız imzalayacaklar" ifadesiyle sürecin devam eden ayağını da duyurdu.

Bak, bölgenin kar koşullarını şöyle anlattı: "Burası karın bir çanak içerisinde kaldığı, Mayıs'a kadar karın korunduğu ve yaklaşık 3 metre karın oluştuğu bir yer. Yüzyıllardır zaten burada böyle bir süreç var. Bu beklentiyi karşılamış olacağız." Bakan Bak'a göre kayak merkeziyle Gümüşhane, bölgenin turizm ve spor turizmi açısından gelişmesinde önemli bir yer elde etmiş olacak.

2 bin kişilik spor salonu ve Tekke'ye halı saha

Kayak merkezinin spor turizmini hareketlendireceğini dile getiren Bak, kentteki diğer yatırımları da sıraladı: 2 bin kişilik spor salonunun inşaatı hızlandı ve tamamlanacak, Tekke beldesine söz verilen halı saha da yapılacak. Bak, gençlerin spora yönelmesini istediklerini, Cumhurbaşkanı'nın talimatı doğrultusunda gençlere, çocuklara ve kulüplere her türlü desteği vereceklerini söyledi.

İlk kez gittiği Süleymaniye Mahallesi'nde Sultan Süleyman Han Ulu Camii'ni ziyaret eden Bak, Tarihi Rum Okulu'nda süren restorasyon çalışmalarını da inceledi. Bakan, mahalleyi "üç dinin bir arada olduğu", Sultan Süleyman zamanından itibaren tarihi dokusu bulunan bir yer olarak tanımladı; kayak merkezi ve onarımların tamamlanmasıyla buranın turizm ve spor cazibesiyle bölge insanına ve dışarıdan gelen turistlere hizmet edeceğini aktardı.

Gümüşhane Valiliği'nin yanı sıra AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı'nı ve Gümüşhane Belediyesi'ni de ziyaret eden Bak, kendisini karşılayan küçük futbolcularla selamlaştı ve Tekke Sporlu miniklere yeni stadyum sözü verdi. Bakan Bak, buradaki programının ardından kara yoluyla Bayburt'a hareket etti.