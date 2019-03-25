Gümüş’e baba ocağında sevgi seli

Menteşe Belediye Başkanı ve adayı Bahattin Gümüş, doğup büyüdüğü köy Esençay Mahallesinde yaptığı toplantı mitinge dönüştü. 100’lerce traktörden oluşan konvoyla Esençay’a giren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün mahalle sakinlerine hitap etti.

Miting meydanlarını aratmayan Esençay halk buluşmasında Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş suyunu içip, ekmeğini yediği topraklarda sevgiyle karşılandı. Başkan Gümüş konuşması esnasında zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Gümüş, “Ben bu toprakların çocuğuyum. Bu topraklarda doğduk, büyüdük. Şimdi Menteşe’nin kurucu başkanı olarak bugün yine hep birlikteyiz. Bugüne kadar insana dokunan sosyal projeler ürettik. Yaşlısından, gencine, kadınından erkeğine ürettiğimiz projelerle Menteşemize beş yıl boyunca hizmet ettik. Tabi bunları tek başımıza yapmadık. Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve sizlerle el ele vererek birlikte hizmet ürettik. Gerek yol, gerekse su, tüm alt yapı çalışmalarında Osman Başkanımız her zaman bizlerle birlikte oldu. Bizim yetişemediğimiz yerlerde Osman Başkanımız yetişti.Büyükşehir ile her zaman uyum içinde çalıştık ve beş yıl boyunca bu çalışmalarımız ile sizlerin takdirini kazandık” dedi.

Konuşması sık sık “Menteşe seninle gurur duyuyor”, “Gençler seninle, durma ilerle” sloganlarıyla kesilen Başkan Gümüş, “Görevde olduğum sürece siyaset yapmadık, hizmet ürettik. Haftaya bugün Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün olarak karşınıza çıkacağız” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Bahattin başkanımız da bende kurucu başkanlarız. Bu nedenle zor bir süreçten geçtik. Buna rağmen geçen beş yılda 13 ilçemize ve mahallelerimize çok ciddi yatırımlarla hizmet ettik. Yeni dönemde de Menteşemize Bahattin Başkanımızla birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.