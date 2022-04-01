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Yerel Gümüş ve taş işleme atölyelerini inceledi
Yerel

Gümüş ve taş işleme atölyelerini inceledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, “Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor” projesi çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İİBF Kamu Yönetimi binasında açılan atölyeleri ziyaret ederek kursiyerlerle görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 10:12:00 -
Gümüş ve taş işleme atölyelerini inceledi

Gümüş işleme, taş işleme ve bilgisayar atölyelerinde incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, üretim aşamaları, ekipmanlar ve eğitimler hakkında DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'dan bilgiler aldı.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dumlupınar Üniversitesinin destekleriyle hayata geçirilen projenin iyi bir organizasyonla engelli bireyler için gümüş üretiminin merkezi haline gelebileceğini ifade eden Vali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Engelli bireylerin üretimde yer almasından duyduğu mutluluğu da paylaşan Vali Çelik, “İnsanların mutluluk algıları farklı. Bir şey kazandığında mutlu olan insanlar var, bir de başkalarına bir şey kazandırdığında mutlu olanlar. Başkaları için bir şey yapıp, onların mutluluğundan mutlu olmak çok değerli. Sizler bu projeyle inşallah bunun bir parçası olacaksınız” dedi.

Proje çerçevesinde 100 engelli bireye takı tasarımı ve üretimine dair eğitim verilecek, eğitimlerin tamamlanmasının ardından 8 engelli birey sürekli istihdam edilecek.

Vali Çelik, atölyelerdeki ziyaretinin ardından DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) çerçevesinde hazırlanan ‘Fırçalarla Kütahya Resim Sergisi'nin açılışına katıldı.

Rektörlük binasında sergilenen resimleri inceleyen Vali Çelik, GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin ile öğrencilerden resimler hakkında bilgi aldı.

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