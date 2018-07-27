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Gümüş tepsi nasıl yapılır?

Görünüşü güzel olsa da gün geçtikçe sararıp, kararan gümüş eşyaların zaman zaman parlatılmaya ihtiyacı vardır.

27 Temmuz 2018 Cuma 13:27
Gümüş tepsi nasıl yapılır?

Gümüş tepsi, marketlerde satılabilen gümüş parlatıcı kremler ve yumuşak pamuklu bir bez ile kolaylıkla parlatılabilir. Pamuklu beze bir miktar parlatıcı krem dökülür. Sonra gümüş tepsinin her yeri bastırılmadan, parlayana kadar ovalanarak silinir. Daha sonra krem dökülmemiş olan bir başka pamuklu bez ile tepsi kurulanır.

Evde kullanılan diş macunları da gümüş parlatmak için kullanılmaktadır. Bir miktar diş macunu gümüş tepsi üzerine sürülür. Kullanılmayan yumuşak telli bir fırça yardımı ile tepsinin her yeri macunlanır. 5-10 dakika bu şekilde bekletilir. Fırçanın ağzı biraz ıslatılarak macunlanan yerler tekrar köpürtülür. Daha sonra akan suyun altında iyice yıkanır ve kurulanır.

Kaşık, kase tarzı küçük parçalı gümüşler parlatılmak istenirse, büyük bir tencere yarısına kadar su doldurulur ve kaynatılır. Altı kapatıldıktan sonra tencerenin zeminine alüminyum folyo serilir. Suya karbonat ve tuz eklenir.

Gümüş parçalar, alüminyum folyoya değecek ve tamamen suyun içinde kalacak şekilde tencereye yerleştirilir. Bu şekilde 5 dakika bekletilir. Sudan çıkarılan gümüşler, kuru ve yumuşak bir havlu ile parlayana kadar ovulur. Eğer gümüşlerde kalın siyah tabakalar mevcutsa bu kısımlar diş macunu ile temizlenebilir.

Gümüş kolye, yüzük gibi insan vücudu ile temas eden gümüşlerin parlatılmasında kimyasal parlatıcılar yerine doğal yöntemler kullanılması önerilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 13:27
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