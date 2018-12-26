Gümüş suyunu hiç duydunuz mu?
Koloidal gümüş, popüler bir alternatif terapidir. Koloidal gümüşün faydalı olduğunu savunanlar kanserden birçok hastalığa iyi geldiğini savunuyorlar. Peki, gümüş suyu nedir? İşte gümüş suyu hakkında tüm bilinmeyenler…26 Aralık 2018 Çarşamba 21:07
KOLOİDAL GÜMÜŞ NE İŞE YARAR?
Koloidal gümüş suyunun oral olarak alındığında veya bir yara üzerine yerleştirildiğinde geniş antibakteriyel ve antiseptik etkileri olduğu söylenir.
Koloidal gümüşün nasıl kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, araştırmalar, hücre zarlarına zarar veren bakterilerin hücre duvarlarındaki proteinlere bağlandıklarını ileri sürmektedir
Zamanla, antibiyotikler enfeksiyonla mücadele etme yeteneklerini kaybederler. Gümüş suyunun, enfeksiyonla savaşmak için bağışıklık sistemini güçlendirdiği görülmüştür.
KAŞINTIYI VE TAHRİŞİ AZALTIR
Kızarıklıklara ve kaşınan bölgeye gümüş suyu uygulamak o bölgedeki tahrişin ve kaşıntının azalmasına yardımcı olur. Özellikle güneş yanıklarına uygulamak o bölgenin hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.
SİNÜZİTİ TEDAVİ EDER
Uluslararası Alerji ve Rinoloji Forumu’nda yayınlanan bir araştırmaya göre, sinüs enfeksiyonlarını kontrol etmek için yaygın olarak kullanılan koloidal gümüş suyu, burun spreyi olarak da faydalı olabilir.
DEZENFEKTAN OLARAK KULLANILIR
Tüm yüzeylere sürülerek mikroplardan arınmak için kullanılabilir.
YARALARI İYİLEŞTİRİR
Ağır olmayan yaraların çabuk bir şekilde iyileşmesini sağlar.
EKLEM ROMATİZMASI
Gümüş suyunun eklem romatizması hastalığına iyi geldiği bilinmektedir.
PROSTAT HASTALIĞI
Prostat gibi hastalıklarda etkili olduğu bilinmektedir.
GÜMÜŞ SUYU NASIL KULLANILIR?
Gümüş suyu ağız yoluyla kullanıldığında 6 dakika içerisinde etkisini gösterebilen bir üründür. Koloidal gümüş suyu, gümüş parçacıklarının saf su içerisinde homojen olarak dağılmış halidir. Çözülen gümüş partikülleri aynı elektrik yüküne sahip oldukları için birbirini iterler. Bu sayede çözücü içerisinde tamamen homojen olarak dağılmış olur. Gümüş partiküllerinin aynı elektrik yüküne sahip olup birbirini itmesi ve homojen olarak dağılması, vücutta yığılma yapmamasına olanak sağlar. Belli bir süre dolaşım sisteminde görevlerini tamamladıktan sonra sindirim sistemi yoluyla dışarı atılırlar. Hem homojen olup birbirine temas etmemesi, hem de sindirim sistemi yoluyla kolaylıkla atılabilmesi özelliklerinden dolayı, koloidal gümüş suyu hiçbir yan etkiye ve kalıcı etkiye sahip olmadığı söylenmektedir.
YORUM YAZ