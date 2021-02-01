  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gümüş ne kadar? Gümüş fiyatı anlık gümüş alım satım fiyatı
Ekonomi

Gümüş ne kadar? Gümüş fiyatı anlık gümüş alım satım fiyatı

Gümüş kaç para? Gümüş fiyatı son zamanlarda en çok merak edilen konular arasında yerini almakta. Güvenli yatırım limanı olarak bilinen altın korona sürecinde kazandırsada aşının bulunmasıyla birlikte yatırımcısına bir hayli kaybettirdi. Salgın nedeniyle düğün ve nişanların ertelenmesi de altın fiyatlarının düşmesine sebep oldu. Altına yatırım yapmaktan vazgeçenlerin yatırım durağı gümüş oldu. Gümüş son günlerde en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Peki gümüş ne kadar? Gümüş fiyatı kaç lira? İşte gümüş fiyatı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 12:15:00 - 2021-02-01 12:18:26
Gümüş ne kadar? Gümüş fiyatı anlık gümüş alım satım fiyatı

Gümüş fiyatları Reddit’teki örgütlenmenin etkisiyle yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta Gamestop ve Dogecoin’e yönelen Reddit’teki bir grup bugün de gümüş fiyatlarını speküle etmeye başladı.

Geçtiğimiz Perşembe günü güçlenme hareketine başlayan gümüş dolar bazında onsu 30.07 dolara kadar yükseldi. Türk Lirası bazında baktığımızda ise gümüşün gramı 6.90 liraya denk geliyor. Yaklaşık 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan gümüşün onsu 2011 yılında 49.54 dolar seviyesini görmüştü. Son üç işlem gününde onsu 24.86 dolardan 30.07 dolara yükselen gümüş yatırımcısına yüzde 21 civarında kazandırmış oldu.

Gümüş gram ne kadar?

1 Şubat 2021 gümüş alış satış fiyatı ne kadar? Gümüş gram alış 6,91 TL gümüş satış 6,92 TL

Gümüş nasıl alınır?

Gümüşe yatırım yapmak isteyenler gümüş nasıl alınır? Gümüşü nereden alırım? Gümüş satan bankalar hangileri? gibi sorularısormakta.

Gümüşe yatırım yapmak isteyenler için birkaç seçenek var:

Fiziksel olarak emtia satın alabilir ve külçe gümüşü güvenli bir şekilde saklamanın bir yolunu bulabilirsiniz.

Piyasada işlem gören ve daha yüksek bir likidite sunan gümüş destekli Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) yatırım yapabilirsiniz.

Gümüş vadeli işlem sözleşmeleri (VİOP) satın alabilirsiniz.

Forex piyasalarında gümüş alım/satım işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Genellikle en çok tercih edilen yatırım şekli budur. Bankalar aldığınız kadar gümüş rezervini tutmak zorunda. Bu nedenle bankadan gümüş almak en mantıklı durumdur. Sadece fiziki gümüş aldığınızda al sat makası daha azdır.

Hangi bankadan gümüş alınır satılır?

Hangi banka gümüş satıyor? Yatırımlık gümüş alacaklar için bankadan almak çok daha mantıklı demiştik. Türkiye’de özellikle 4 banka gram gümüş için yatırım hesabı açmakta. Bu bankalar;

Denizbank Gümüş Hesabı

Kuveyt Türk Gümüş Hesabı

Vakıf Katılım Bankası Gümüş Hesabı 

Teb Gümüş Hesabı 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nevşin Mengü'den skandal sözler! Kabe'ye yapılan alçak saldırıyı böyle savundu
Gündem

Nevşin Mengü'den skandal sözler! Kabe'ye yapılan alçak saldırıyı böyle savundu

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ev hapsi ..
Can Ataklı yine şaşırtmadı: Terör örgütü diyemem
Gündem

Can Ataklı yine şaşırtmadı: Terör örgütü diyemem

Tele 1 sunucusu Can Ataklı, Suriye’nin kuzeyinde terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PYD’nin elinde bir belge olmadığı için kendisinin..
Flaş karar! İrfan Can Kahveci reddetti
Spor

Flaş karar! İrfan Can Kahveci reddetti

Süper Lig'de kötü sonuçlar alan Başakşehir'de yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci, Almanya Bundesliga ekiplerinden Herta Berlin'den gelen tran..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay