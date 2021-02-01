Gümüş ne kadar? Gümüş fiyatı anlık gümüş alım satım fiyatı

Gümüş fiyatları Reddit’teki örgütlenmenin etkisiyle yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta Gamestop ve Dogecoin’e yönelen Reddit’teki bir grup bugün de gümüş fiyatlarını speküle etmeye başladı.

Geçtiğimiz Perşembe günü güçlenme hareketine başlayan gümüş dolar bazında onsu 30.07 dolara kadar yükseldi. Türk Lirası bazında baktığımızda ise gümüşün gramı 6.90 liraya denk geliyor. Yaklaşık 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan gümüşün onsu 2011 yılında 49.54 dolar seviyesini görmüştü. Son üç işlem gününde onsu 24.86 dolardan 30.07 dolara yükselen gümüş yatırımcısına yüzde 21 civarında kazandırmış oldu.

Gümüş gram ne kadar?

1 Şubat 2021 gümüş alış satış fiyatı ne kadar? Gümüş gram alış 6,91 TL gümüş satış 6,92 TL

Gümüş nasıl alınır?

Gümüşe yatırım yapmak isteyenler gümüş nasıl alınır? Gümüşü nereden alırım? Gümüş satan bankalar hangileri? gibi sorularısormakta.

Gümüşe yatırım yapmak isteyenler için birkaç seçenek var:

Fiziksel olarak emtia satın alabilir ve külçe gümüşü güvenli bir şekilde saklamanın bir yolunu bulabilirsiniz.

Piyasada işlem gören ve daha yüksek bir likidite sunan gümüş destekli Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) yatırım yapabilirsiniz.

Gümüş vadeli işlem sözleşmeleri (VİOP) satın alabilirsiniz.

Forex piyasalarında gümüş alım/satım işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Genellikle en çok tercih edilen yatırım şekli budur. Bankalar aldığınız kadar gümüş rezervini tutmak zorunda. Bu nedenle bankadan gümüş almak en mantıklı durumdur. Sadece fiziki gümüş aldığınızda al sat makası daha azdır.

Hangi bankadan gümüş alınır satılır?

Hangi banka gümüş satıyor? Yatırımlık gümüş alacaklar için bankadan almak çok daha mantıklı demiştik. Türkiye’de özellikle 4 banka gram gümüş için yatırım hesabı açmakta. Bu bankalar;

Denizbank Gümüş Hesabı

Kuveyt Türk Gümüş Hesabı

Vakıf Katılım Bankası Gümüş Hesabı

Teb Gümüş Hesabı