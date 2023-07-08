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Ekonomi Gümrük sayısı artırıldı
Ekonomi

Gümrük sayısı artırıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-08 09:18:00 - 2023-07-08 09:19:02
Gümrük sayısı artırıldı

Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerindeki yetkili gümrük müdürlük sayısı artırıldı.

Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde yetkili gümrük müdürlüklerine Haydarpaşa da eklendi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilecek.

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