Türkiye’de eşi benzeri yok: Bu mahallede evlensen de soyadın değişmiyor! İşte şaşkına çeviren sebebi

Mahalle Muhtarı İsmet Sarı, Trabzon ve Rize'den mahalleye gelen atalarının geçmişte burada yaşadıklarını söyledi. 7'nci kuşak olarak mahallede yaşadıklarını belirten Muhtar Sarı, "Soyadlarımız hep Sarı. Jandarma ve poliste karışıklık çok oluyor. Bazen 3-5 tane Ahmet ya da Mehmet Sarı'nın karakola gittiği oluyor, bazılarının anne ve baba adları da aynı oluyor. TC kimlik numaraları ile teyit ediyoruz, lakaplar ile teyit ediyoruz, yoksa sıkıntı yaşanıyor. Herkes bir şekilde akraba" dedi. Mahallede yaşan Mustafa Sarı, kendi isminde birisinin sorulduğunda en az 15 tane aynı isimden kişi olduğunu belirterek, "Herkesin bir lakabı var, bu şekilde ayırt ediliyor, yoksa karışıklık oluyor. Nesilden nesle bu şekilde gidiyor" diye konuştu.