  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cunta rejimin karanlık yüzü Diyarbakır Cezaevi Kültür ve Sanat Adası oluyor Goldman Sachs'tan petrol uyarısı: Hürmüz'de kriz sürerse Brent 120 doları aşabilir Bu konular çok popüler KPSS’ye girecek adaylara güncel tüyo Türkiye ile petrol anlaşmasına yanaşmıyorlardı: 40 milyar dolar zarar ettiler Bir kene vakası daha! 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Gizli servisten Terörsüz Türkiye’de kritik tarih belli oldu: Yasal düzenleme ne zaman çıkacak? CHP’nin ciğerini bilen Barış Yarkadaş’tan siyaset kulislerini sallayacak iddia: Yeni partiye katılması bekleniyordu, Özgür Özel’i telefondan engelledi Türkiye’de eşi benzeri yok: Bu mahallede evlensen de soyadın değişmiyor! İşte şaşkına çeviren sebebi Bu uyarıya kulak verin Çocukların gözlerini tehdit eden 6 yaz riski!
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Türkiye’de eşi benzeri yok: Bu mahallede evlensen de soyadın değişmiyor! İşte şaşkına çeviren sebebi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye’de eşi benzeri yok: Bu mahallede evlensen de soyadın değişmiyor! İşte şaşkına çeviren sebebi

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı 135 haneli Yazlık Mahallesi'nde yaşayan herkesin soyadı Sarı. Aynı ad ve soyadı yüzünden insanlar lakap kullanmak zorunda kalırken, yeni doğan bebeklerin doğum kağıdı ve vefat edenlerin mezar taşlarında ‘Sarı' soyadı yer alıyor.

1
#1
Foto - Türkiye’de eşi benzeri yok: Bu mahallede evlensen de soyadın değişmiyor! İşte şaşkına çeviren sebebi

İlçenin Yazlık Mahallesi'nde yaşayanların hepsinin soyadlarının 'Sarı' olması kimi zaman karmaşalara da neden olabiliyor. Aynı isimde olanlar, soyadları da Sarı olunca takılan lakaplar ile tanınıyor. Bu durum, mahallede resmi evrak ve resmi işlerde de karışıklıklara neden oluyor. Bir nedenden dolayı karakola çağırılan bir kişi yerine aynı ismi taşıyan başka bir kişi gidebiliyor. Bu durumda ise TC kimlik numaraları, anne ve baba adları ile lakaplar devreye giriyor. Uzaktan da olsa hepsi birbirleriyle akraba olan vatandaşlar, alıştığı bu durumu garipsemezken, ilk defa böyle bir olayla karşılaşanlar ise şaşırıyor. Mahallede, mezar taşlarında ise bütün soy isimler Sarı olarak yer alıyor.

#2
Foto - Türkiye’de eşi benzeri yok: Bu mahallede evlensen de soyadın değişmiyor! İşte şaşkına çeviren sebebi

Mahalle Muhtarı İsmet Sarı, Trabzon ve Rize'den mahalleye gelen atalarının geçmişte burada yaşadıklarını söyledi. 7'nci kuşak olarak mahallede yaşadıklarını belirten Muhtar Sarı, "Soyadlarımız hep Sarı. Jandarma ve poliste karışıklık çok oluyor. Bazen 3-5 tane Ahmet ya da Mehmet Sarı'nın karakola gittiği oluyor, bazılarının anne ve baba adları da aynı oluyor. TC kimlik numaraları ile teyit ediyoruz, lakaplar ile teyit ediyoruz, yoksa sıkıntı yaşanıyor. Herkes bir şekilde akraba" dedi. Mahallede yaşan Mustafa Sarı, kendi isminde birisinin sorulduğunda en az 15 tane aynı isimden kişi olduğunu belirterek, "Herkesin bir lakabı var, bu şekilde ayırt ediliyor, yoksa karışıklık oluyor. Nesilden nesle bu şekilde gidiyor" diye konuştu.

#3
Foto - Türkiye’de eşi benzeri yok: Bu mahallede evlensen de soyadın değişmiyor! İşte şaşkına çeviren sebebi

Annesinin evlenmeden önceki soyadının Sarı olduğunu ve kendisinin de Yazlık Mahallesi'ne gelin geldikten sonra soyadının Sarı olduğunu anlatan Ayşe Sarı, "Benim annem burada yaşıyormuş ve soyadı Sarı'ymış. Evlenince soyadı değişmiş ve sonrasında ben bu köye gelin geldim, sonrasında benim soyadım da Sarı oldu. İlginç bir durum, küçükken annem anlatırdı ve herkesin soyadının aynı olduğunu söylerdi. Mezarlarda da hep Sarı soyadı var, onları da anne ve baba adı ya da doğum ve ölüm tarihlerinden bulabiliyorlar, yoksa karışıklık oluyor" ifadelerine yer verdi. Cemile Sarı ise, "Bu olay çok eski. Benim soyadım evlenmeden öncede Sarı'ydı, şimdi de Sarı. Bu köy komple Sarı. Güzel bir durum, biz soy ismimizden memnunuz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BM Genel Sekreteri Guterres'ten tarihi adım!
Gündem

BM Genel Sekreteri Guterres'ten tarihi adım!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye hükümetinin resmi daveti üzerine tarihi bir ziyarete hazırlanıyor. BM Gene..
Ecdat mirası kutlu mabedimizin tarihi dokusuna yakışmıyor! Sultanahmet'i LGBT tonlarından kurtarın
Gündem

Ecdat mirası kutlu mabedimizin tarihi dokusuna yakışmıyor! Sultanahmet'i LGBT tonlarından kurtarın

Tarihin en kapsamlı restorasyon çalışması başarıyla tamamlanan Sultanahmet Camii’nde kullanılan gece aydınlatmalarının, Allah’ın lanetlediği..
Fabrikaya atacağı bomba elinde patladı, kopan parmaklarını toplayıp kaçtı
Gündem

Fabrikaya atacağı bomba elinde patladı, kopan parmaklarını toplayıp kaçtı

İstanbul Silivri’deki Ortaköy Sanayi Bölgesi'ne gelen 17 yaşındaki motosikletli kişi, fabrikaya atmak istediği patlayıcı elinde patlayınca k..
CHP'de iç hesaplaşma tavan yaptı! Kendi kurdukları oyuna yenilip partiyi terk ettiler!
Gündem

CHP'de iç hesaplaşma tavan yaptı! Kendi kurdukları oyuna yenilip partiyi terk ettiler!

Her fırsatta milli iradeye çamur atan CHP yönetimi, kendi içinde çıkan rant ve koltuk kavgasını bastıramayınca çareyi partiyi bölmekte buldu..
Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir
Gündem

Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla hakkında gözaltı kar..
İslam karşıtları olan solcular, Kemalistler, laikler, O kadar azgınlaştı ki: "Bizi çatır çatır yiyecekler" İdris Günaydın’dan çok çarpıcı analiz
Gündem

İslam karşıtları olan solcular, Kemalistler, laikler, O kadar azgınlaştı ki: “Bizi çatır çatır yiyecekler” İdris Günaydın’dan çok çarpıcı analiz

Yeni Akit yazarı İdris Günaydın, köşe yazısında dini değerlere yönelik hakaret ve saldırıların son dönemde arttığını ileri sürdü. Metroda, o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23