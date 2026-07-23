Türkiye’de eşi benzeri yok: Bu mahallede evlensen de soyadın değişmiyor! İşte şaşkına çeviren sebebi

Annesinin evlenmeden önceki soyadının Sarı olduğunu ve kendisinin de Yazlık Mahallesi'ne gelin geldikten sonra soyadının Sarı olduğunu anlatan Ayşe Sarı, "Benim annem burada yaşıyormuş ve soyadı Sarı'ymış. Evlenince soyadı değişmiş ve sonrasında ben bu köye gelin geldim, sonrasında benim soyadım da Sarı oldu. İlginç bir durum, küçükken annem anlatırdı ve herkesin soyadının aynı olduğunu söylerdi. Mezarlarda da hep Sarı soyadı var, onları da anne ve baba adı ya da doğum ve ölüm tarihlerinden bulabiliyorlar, yoksa karışıklık oluyor" ifadelerine yer verdi. Cemile Sarı ise, "Bu olay çok eski. Benim soyadım evlenmeden öncede Sarı'ydı, şimdi de Sarı. Bu köy komple Sarı. Güzel bir durum, biz soy ismimizden memnunuz" ifadelerini kullandı.