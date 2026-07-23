İnsanlar için özel buzdolabı yapıldı!

Japonya'da geliştirilen "kişisel serinleme kabini", kullanıcıların vücut sıcaklığını yalnızca 10 dakika içinde düşürmeyi hedefliyor. Yeni teknoloji, özellikle aşırı sıcaklarla mücadelede pratik bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Japonya'da, aşırı sıcaklarla mücadele amacıyla geliştirilen "kişisel serinleme kabini" satışa sunuldu. "Do Hiemon" adı verilen cihazın, kullanıcıların vücut sıcaklığını yaklaşık 10 dakika içinde düşürerek sıcak çarpması riskini azaltmayı hedeflediği belirtildi.

Yaklaşık 2,1 metre yüksekliğinde ve paslanmaz çelikten üretilen kabinin iç sıcaklığı 15 dereceye kadar düşürülüyor. Sistem, kullanıcının baş, boyun, omuz ve sırt bölgelerine ise 5 derece sıcaklığında soğuk hava üfleyerek hızlı serinleme sağlıyor.

Üretici firma, cihazın sıcak çarpması ve aşırı sıcağa bağlı bitkinlik belirtilerini, geleneksel klima ve vantilatörlere kıyasla çok daha kısa sürede hafiflettiğini savunuyor.

Son yıllarda dünya genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgaları ve kırılan sıcaklık rekorları, benzer serinleme teknolojilerine olan ilgiyi artırırken, Japonya'da 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar bu tür sistemlerin geliştirilmesini hızlandırdı.

Yaklaşık 1,5 milyon yen satış fiyatına sahip olan cihazın işletme maliyetinin düşük olduğu belirtiliyor.