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Yerel Gümrük Muhafaza ekipleri 19 milyon 100 bin adet filtre çubuk ele geçirdi
Yerel

Gümrük Muhafaza ekipleri 19 milyon 100 bin adet filtre çubuk ele geçirdi

Yeniakit Publisher
2023-08-18 13:52:00 -

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin iki ayrı firmaya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, usulsüz olarak Türkiye’ye sokulmak istenen yaklaşık 19 milyon 100 bin adet filtre çubuğu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi çalışmaları çerçevesinde faaliyetleri şüpheli görülen iki ayrı firma mercek altına alındı. Ayrıntılı yapılan incelemeler sonucu söz konusu firmaların faturada sahtecilik yaptığı ve bu yolla kaçak eşyayı Türkiye’ye sokarak dolaylı yollardan kamu zararına sebebiyet verdikleri anlaşıldı.

Bunun üzerine, tüm veriler birleştirilerek harekete geçildi ve riskli gönderinin yeri tespit edildi. Firmaların Muratbey Gümrük Müdürlüğü’nde bulunan tırlarına yönelik Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Türkiye’ye faturada sahtecilik yoluyla sokulmak istenen gümrüklenmiş değeri yaklaşık 9 milyon Türk lirası olduğu saptanan toplam 19 milyon 100 bin adet filtre çubuğu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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