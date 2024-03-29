Gümbür gümbür geliyor! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, sınıfında dünyanın en iyisi olan yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile yaptığı Dayanım Performans Testi'ni başarıyla tamamladı.

Milli SİHA, ASELFLIR-500 elektro-optik sistemle 224 saat uçuş yaptı. Bu gelişmeyle birlikte 26. test de başarıyla gerçekleşti.

Selçuk Bayraktar'dan paylaşım

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı, Bayraktar TB3 26. Test Uçuşu, ASELFLIR-500 ile Dayanım Performans Testi

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk Havacılığının Altın Çağı ????#BayraktarTB3 26. Test Uçuşu | 26th Flight Test ✈️ ⚓️????



✅ ASELFLIR-500 ile Dayanım Performans Testi | Endurance Performance Test with ASELFLIR-500



Kendi Sınıfının En İyisi @Aselsan ASELFLIR-500 ✈️????

Top of Its Class @Aselsan ASELFLIR-500 ✈️????… pic.twitter.com/tcfx7kB6Ux — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 29, 2024TCG Anadolu'dan ilk uçuş 2024'te

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

İhracat şampiyonu

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.