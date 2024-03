Gümbür gümbür geliyor! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, sınıfında dünyanın en iyisi olan yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile yaptığı Dayanım Performans Testi'ni başarıyla tamamladı.

Milli SİHA, ASELFLIR-500 elektro-optik sistemle 224 saat uçuş yaptı. Bu gelişmeyle birlikte 26. test de başarıyla gerçekleşti.

Selçuk Bayraktar'dan paylaşım

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı, Bayraktar TB3 26. Test Uçuşu, ASELFLIR-500 ile Dayanım Performans Testi

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk Havacılığının Altın Çağı ????#BayraktarTB3 26. Test Uçuşu | 26th Flight Test ✈️ ⚓️????



✅ ASELFLIR-500 ile Dayanım Performans Testi | Endurance Performance Test with ASELFLIR-500



Kendi Sınıfının En İyisi @Aselsan ASELFLIR-500 ✈️????

Top of Its Class @Aselsan ASELFLIR-500 ✈️????… pic.twitter.com/tcfx7kB6Ux — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 29, 2024TCG Anadolu'dan ilk uçuş 2024'te