Gülümser Heper kimdir, nerelidir?

CNN Türk Masası'nda Semiha Şahin'in moderatörlüğünü üstlendiği programda Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 4 kere 'sayın' ifadesini kullanınca stüdyoda ve sosyal medyada büyük tepki gördü. Peki Prof. Dr. Gülümser Heper kimdir? İşte Prof. Dr. Gülümser Heper’in hayatı biyografisi.

Gülümser Heper kimdir?

Prof. Dr. Gülümser Heper 1964 Sivas doğumlu. Prof. Dr. Gülümser Heper İlk, Orta ve Lise Eğitimini Sivas'ta tamamladı. Prof. Dr. Gülümser Heper Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Aynı Üniversitede İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Sivas'ta Kronik Böbrek Hastalıkları Derneğini kurdu ve başkanlığını yürüttü. Prof. Dr. Gülümser Heper 1992'de İç Hastalıkları Uzmanı oldu. 1993'de Kardiyoloji Kliniğinde Kardiyoloji İhtisasına başladı.2003 yılında Kardiyoloji Doçenti, 2008'de Profesör oldu.

2011 de AİBÜ Kardiyoloji Bölümünden ayrıldı ve Ankara'da bir özel hastanede çalıştı. AİBÜ bir dönem Rektörlüğü'nün talebi üzerine Kardiyak Rehabilitasyon Hastanesi Projesi yaptı. Dünyada ve Türkiye'de Koruyucu Sağlık Sistemi Politikalarının yerleştirilmesi amaçlı halkımıza, hekimlere ve çeşitli sivil toplum örgütlerine sunumlar gerçekleştirdi. Doç. Dr. Abdüllatif Şener'in kurduğu Türkiye Partisinin kurucu üyesi ve MKYK üyeliğini de yapmış olup partinin Sağlık Programlarının oluşmasında öncülük etti. Gülümser Heper bir dönem CHP Şırnak Belediye Başkan Adayı olan olmuştu.